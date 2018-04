Hannes Minnaar geeft pianoconcert

Uithoorn – Hij is regelmatig te gast in het Concertgebouw te Amsterdam, maar op zondag 22 april a.s. speelt hij ‘gewoon’ in de Thamerkerk: de bekende Nederlandse pianist Hannes Minnaar. De Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU) sluit hiermee het zeer succesvolle jubileumseizoen 2017-2018 af. Een unieke gelegenheid om voor weinig geld een wereldster te horen spelen met werken van Schubert, Franck, Fauré en Brahms. Het concert begint om half drie.

Winnaar

Hannes Minnaar is in 1984 geboren in Goes. Hij maakt een stormachtige carrière door en is een van Nederlands meest succesvolle pianisten. Hij sloot zijn studie bij Jan Wijn aan het Conservatorium van Amsterdam af met een ‘10 met Onderscheiding’ en volgde daarna lessen bij Alfred Brendel en Menahem Pressler. Hij was prijswinnaar van internationale concoursen in Genève (Concours de Genève, tweede prijs, 2008) en Brussel (Koningin Elisabeth Wedstrijd, derde prijs, 2010), waardoor hij internationaal de aandacht op zich vestigde. In 2016 won hij als derde pianist ooit de prestigieuze Nederlandse Muziekprijs. Er zijn nog maar een paar losse kaarten te koop. Op = op! Ze zijn online te bestellen via www.scau.nl (foto Marco Borggreve)