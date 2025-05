15e ruilbeurs KrijgdeKleertjes Vinkeveen weer succesvol

Vinkeveen – KrijgdeKleertjes Vinkeveen blijkt een groot succes te zijn en is bijna niet meer weg te denken uit de gemeente. In 2023 opende het ruilpunt in Vinkeveen voor het eerst haar deuren en recentelijk alweer de vijftiende ruilavond plaatsgevonden. Het bezoekersaantal is enorm gegroeid en dat betekent een heleboel hergebruikte kledingstukken. Alleen al het afgelopen jaar is er 1440 kg aan kleding geruild en hebben heeft de organisatie 150 kilo kunnen doneren aan verschillende goede doelen, waaronder Stichting Babyspullen en Buurtgezinnen. Niet vreemd dus, dat de ruilbeurs inmiddels gesubsidieerd wordt door de gemeente. Want niet alleen draagt het ruilpunt bij aan een duurzamere gemeente, het is ook een sociaal evenement waarbij vrijwilligers en ruilers elkaar ontmoeten. Ieders enthousiasme werkt aanstekelijk en normaliseert het gebruik van tweedehands spullen.

Lijkt het je leuk af en toe mee te helpen als vrijwilliger? Mail dan naar kdkvinkeveen@gmail.com of meld je op de ruilavond. Meer informatie is terug te vinden op Facebook of Instagram.

Foto: aangeleverd.