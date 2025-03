Zwerfafval in Mijdrecht: een groeiend probleem

Mijdrecht – In de buurt van het Tuinderslaantje in Mijdrecht is zwerfafval een doorn in het oog van de bewoners. Ondanks de aanwezigheid van vuilcontainers, stapelt het afval zich op en vormt het een enorme vuilverzameling. Dit probleem is niet alleen een kwestie van esthetiek, maar ook van hygiëne.

“Het is erg vies en onhygiënisch,” zegt een buurtbewoner. “Het trekt ongedierte aan en wie weet wat nog meer.” De situatie aan het eind van de parkeerlocatie is bijzonder zorgwekkend. “Er ligt daar helaas wel meer vuil, maar zo erg heb ik het nog niet eerder gezien,” voegt de bewoner toe.

De vraag rijst of dit een probleem is dat door de gemeente moet worden aangepakt. “Ik weet niet of dit een actie zou moeten zijn van de gemeente zelf of van ons als bewoners,” zegt de bewoner. “Maar goed, als ik vaak die groene uitpuilende gemeenteprullenbakken zie, word ik daar ook niet blij van.”

Het is duidelijk dat er een structurele oplossing nodig is om het zwerfafvalprobleem in Mijdrecht aan te pakken. Of dit nu door de gemeente of door de bewoners zelf moet worden gedaan, blijft een punt van discussie. Wat wel zeker is, is dat er snel actie moet worden ondernomen om de leefbaarheid en hygiëne in de buurt te waarborgen.

In de buurt van het Tuinderslaantje in Mijdrecht is zwerfafval een doorn in het oog van de bewoners. Foto: aangeleverd.