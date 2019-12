Zwemmen: De Geus Bokaal voor Luca en Nina

Aalsmeer – Afgelopen weekend was De Waterlelie gevuld met de wedstrijdzwemmers van Oceanus voor de jaarlijkse clubkampioenschappen. Een mooi strijdtoneel waar de persoonlijke records flink werden aangescherpt.

Ian Fa-Si-Oen liet de grootste verbetering zien op de 100 meter rugslag van 168%. Ook kennen de clubkampioenschappen naast de overall kampioen een speciale telling voor de De Geus Bokaal.

De De Geus Bokaal is dit jaar gewonnen door Nina Bellaart in de categorie dames/meisjes en Luca Boorsma in de categorie heren/jongens. Luca werd dit jaar tevens overall clubkampioen 2019!



Foto: Luca Boorsma en Nina Bellaart met de bekers.