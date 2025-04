Zoomworkshop voor ouders: ‘Omgaan met Pesten’

De Ronde Venen – Pesten. Het is helaas van alle tijden. Welke signalen geven aan dat je kind mogelijk gepest wordt of zelf meedoet aan het pesten van anderen? Wanneer moet je als ouder ingrijpen? En op welke manier kun je de weerbaarheid van je kind vergroten? Op welke manier kun je met je zoon of dochter in gesprek gaan? In deze online workshop worden inzichten over pesten gedeeld. Er wordt gesproken over fysieke en verbale pesterijen, maar ook over pesten via sociale media. Deze workshop bevat praktische tips om je kind te beschermen. Bovendien worden er ervaringen gedeeld over omgaan met de moderne uitdagingen. Hulp en begeleiding bieden aan je kind kan een enorm verschil maken. Pesten hoort er niet bij en de langetermijneffecten kunnen diepe sporen nalaten. Dat moet met elkaar voorkomen worden.

De Zoomworkshop wordt begeleid door Cindy Wijman van ‘Master Your Mind Coaching’. Cindy zet zich als pestcoach in voor diegene die te maken hebben (gehad) met pesten. Zelf is zij als kind gepest en heeft daar 20 jaar lang last van gehad, met drie keer een burn-out en PTSS als gevolg. Inmiddels heeft zij dat met de super effectieve ‘Destination’ coaching methode opgelost en is zij zelf ook gecertificeerd ‘Destination’ coach. Cindy wil voorkomen dat iemand jarenlang last heeft van de gevolgen van pesten. Cindy: “Iedereen hoort zich vrij te voelen om zichzelf te zijn.”

Deze Zoomworkshop vindt op woensdagavond 16 april online plaats van 20.00-21.30 uur. Deelname is gratis na aanmelding via de website derondevenen.ouderslokaal.nl. Voor meer informatie: bekijk de website of mail naar info@ouderslokaal.nl.

Vind je het leuk om te helpen en het team te versterken, neem contact via de website derondevenen.ouderslokaal.nl voor een overzicht van de vacatures.

Op de foto: In de online workshop worden inzichten over pesten gedeeld. Foto: aangeleverd.