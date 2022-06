Zonnepanelen Boerenvreugd officieel in gebruik

Aalsmeer – Afgelopen zondag werd op kinderboerderij Boerenvreugd het zonnefeest gevierd. Op deze stralende dag wisten de bezoekers de boerderij goed te vinden. Kinderen konden meedoen met leuke spelletjes en vrolijke zonnebloemen knutselen. Het was een gezellige drukte op het boerderijterrein. De activiteiten stonden allemaal in het teken van de zon omdat op deze dag de zonnepanelen officieel in gebruik werden genomen door de burgemeester van Aalsmeer.

Boerenvreugd voorzitter Cees Hageman verwelkomde het publiek met een korte toespraak. “Het bestuur van de boerderij is zeer dankbaar voor de financiële bijdrages die zij door de jaren heen heeft gekregen van sponsors en donateurs Deze bijdragen houden de kinderboerderij overeind en meer, want Boerenvreugd wordt hierdoor in staat gesteld om noodzakelijk onderhoud te plegen, aanpassingen en vernieuwingen te doen.”

Verduurzaming

Met de blik op de toekomst is er op de boerderij afgelopen jaar hard gewerkt aan verduurzaming. De ramen in de stolp van de boerderij zijn vervangen door dubbelglas en om de energierekening verder te drukken was er de wens om zonnepanelen aan te leggen. Tijdens de zonnepaneel actie in 2021 konden bedrijven en particulieren (deel) zonnepanelen sponsoren. Naast de giften van sponsors werd Boerenvreugd ook verrast door een nalatenschap. Dankzij al deze giften werden de zonnepanelen realiteit. Het plaatsen van de 40 zonnepanelen op de boerentas is naar grote tevredenheid verzorgd door Energie Aalsmeer. Burgemeester Oude Kotte kwam zondag naar de boerderij om de zonnepanelen officieel in gebruik te nemen. Hij sprak zijn trots uit over de boerderij. “Ongelooflijk knap dat Boerenvreugd zelfstandig zo goed draait”, aldus de burgemeester. Onder toeziend ook van zijn kinderen bevestigde de burgemeester het sponsorbord op de boerentas en daarmee werden de zonnepanelen officieel in gebruik genomen.

Nieuwe hokken

Boerenvreugd staat niet stil want ook voor de toekomst zijn er nieuwe plannen. De kippenhokken beginnen slecht te worden. Boerenvreugd heeft de laatste jaren te maken met de steeds terugkerende maatregelen vanwege vogelgriep. De vogels zitten dan voor lange tijd opgehokt. Daarom is besloten om de bestaande hokken voor de dieren niet te renoveren, maar om een nieuw onderkomen te gaan realiseren. Een onderkomen met voldoende ruimte voor de dieren ook tijdens de ophokplicht. De plannen zijn er ieder geval al. Wie weet kunnen de vrijwilligers tegen de tijd dat het hok gerealiseerd gaat worden de hulp van de burgervader inroepen, wan hij was toch wel heel handig met de boormachine!