Zodra het mag: weer grote terrassen in De Ronde Venen

De Ronde Venen – Net als in 2020 wil het college van burgemeester en wethouders de horeca ondersteunen de corona-periode zo goed mogelijk door te komen. B en W hebben besloten uitbreiding van terrassen, als de maatregelen het mogelijk maken, toe te staan. Deze zogenoemde gedoogbeschikking geldt van 1 april tot 1 november 2021. Er is nog geen zicht op een versoepeling van de coronamaatregelen voor restaurants en bars. Desondanks hecht het college eraan nu al duidelijkheid te geven over de mogelijkheden om een vergroot buitenterras aan te leggen. Uitbreiding van het terras geeft de horecaondernemers letterlijk ruimte om voldoende gasten te verwelkomen.

Overleg met de omgeving

Horecaondernemers die een vergroot terras willen aanleggen, kunnen – net als vorig jaar – een aanvraag indienen bij de gemeente. Een van de voorwaarden voor toekenning van de gedoogbeschikking is schriftelijke toestemming van de omgeving.

Alle horecaondernemers ontvangen binnenkort een mail met daarin alle informatie. Horecaondernemers hoeven geen leges te betalen voor hun aanvraag voor een vergroot terras. Wethouder Rein Kroon (Economische Zaken) realiseert zich dat onder de huidige coronabeperkingen van horecaterrassen nog geen sprake is. “Iedereen hoopt natuurlijk op een spoedige versoepeling van de maatregelen. Wanneer dat gebeurt weet helaas niemand. Het zijn ontzettend zware tijden voor ondernemers. Wij proberen zoveel mogelijk mee te denken. Door dit besluit nu al te nemen weet de horeca in elk geval dat zodra het weer mag, het terrasmeubilair naar buiten kan. Ook fijn voor onze inwoners!”

We zijn er klaar voor

Op bijgaande foto ziet u van links naar rechts: Ghasemi van Ariba, Rik van Hans & Frietje, Frank van Het Rechthuis, Wethouder Rein Kroon, Gerrit van het Rechthuis en Frans van Rendez-vous. De mannen kunnen wachten: “Het is fantastisch dat de gemeente actief meedenkt met de Horecaondernemers. Zodra het mag, gaan we onze inwoners op het terras weer in de watten leggen. We zijn er klaar voor en hebben er zin in”