Zet vast in de agenda: Oldtimers in Mijdrecht 

Regio – We hebben nog even te gaan, maar zet het al vast in je agenda: Oldtimer Middag Mijdrecht!

Op zondag 26 juni (2022) organiseren wij een leuke middag op de parkeerplaats bij Optisport/Veenweidebad aan de Ontspanningsweg. er zijn 250 oldtimer eigenaren uitgenodigd om hun trots te komen showen en een goed gevuld food-court maakt het af! Heb je zelf géén oldtimer, maar was je vroeger (of zelfs nu) verliefd op een bepaalde auto? Grote kans dat die ertussen staat. Maar kom gerust met de hele familie op bezoek.

En moeders (of vaders) hoeven niet tussendoor terug naar huis om te koken, want het food-court is rijkelijk voorzien, door uitbaters die hoofdzakelijk uit de gemeente zelf komen, dus de kwaliteit is bekend. En dat is handig, want het feestje loopt van 15:00 tot 19:00 uur. Een lekkere hap is dan ter plaatse geen probleem.

Maar, ben je wél een oldtimer bezitter en lijkt het je leuk om met gelijkgestemden op te scheppen over je bolide, of onder elkaars motorkap te gluren? Dan is de 1e Oldtimer Middag Mijdrecht echt ook iets voor jou! Schrijf je dan gratis in op de evenement site www.oldtimermiddagmijdrecht.nl (Vooraf inschrijven is voor deelnemende oldtimers nodig om veilig het maximum van 250 auto’s te kunnen garanderen.)

Eten drinken

Oldtimer Middag Mijdrecht is een feestje volgens het Cars & Coffee concept. Het is geen rondrit, maar een parkeerplaatsmeeting zoals in de oldtimerwereld ook gebruikelijk is. Auto’s, bezoekers, eten, drinken en gezelligheid! De eerste auto’s verschijnen deze zondag zo tegen 15:00 uur, en het feestje duurt tot 19:00 uur. En ze kunnen nu al verklappen dat de voorinschrijvingen al teruggaan tot auto’s uit 1929. Nog een paar iets oudere erbij en we zitten 2 eeuwen terug. Hoe mooi wil je het hebben?

Tip: woon je in de buurt, kom dan met de fiets. Deelnemers met oldtimers mogen op het terrein parkeren, maar bezoekers worden voor parkeergelegenheid met hun auto verwezen naar parkeerplaatsen elders, op ca. één minuutje wandelen.

Informatie: info@oldtimermiddagmijdrecht.nl

Inschrijven: inschrijven@oldtimermiddagmijdrecht.nl

Foto: De organisatie (Thomas en Laura) bij hun Zimmer Golden Spirit.