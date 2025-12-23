Zero-emissiezone Schiphol uitdaging ondernemers De Ronde Venen en Uithoorn

Regio – Er gaat vanaf 1 januari iets fundamenteels veranderen op Schiphol. Samen met de gemeente Haarlemmermeer voert de luchthaven een zero-emissiezone in bij Schiphol Centrum. Het klinkt als een technische maatregel, maar de impact is groot voor bedrijven in De Ronde Venen en Uithoorn die dagelijks of wekelijks op Schiphol komen.

Verdwijnen

Het doel van Schiphol is ambitieus: in 2030 volledig uitstootvrij en afvalvrij. Om dat te bereiken, moeten vervuilende voertuigen verdwijnen uit het hart van de luchthaven. Voor ondernemers betekent dit: wie niet tijdig overstapt op uitstootvrije voertuigen, loopt straks tegen gesloten slagbomen aan. De zero-emissiezone geldt voor bestel- en vrachtauto’s op benzine, (bio)diesel of LPG. Personenauto’s mogen voorlopig nog gewoon doorrijden. De invoering gebeurt stapsgewijs. Vanaf 1 januari 2026 zijn bestelauto’s met emissieklasse 4 of lager zijn niet meer welkom, Vrachtauto’s van vóór 2017 worden geweerd en nieuwe bestel- en vrachtauto’s op fossiele brandstoffen die vanaf 2025 op kenteken komen, krijgen geen toegang. Vanaf 2027 mogen ook bestelauto’s met emissieklasse 5 of lager mogen de zone niet meer in.

Overstap

Schiphol beseft dat de overstap niet van vandaag op morgen kan. Daarom zijn er tijdelijke oplossingen. Dagontheffing: maximaal 12 keer per jaar per kenteken, handig voor bedrijven die sporadisch op Schiphol komen. Bijzondere voertuigen: zoals voertuigen met zware laadkranen, aangepaste voertuigen voor mensen met een handicap, of voertuigen die nog niet uitstootvrij te koop zijn.

Voor veel bedrijven in De Ronde Venen en Uithoorn is Schiphol een belangrijke klant of logistieke hub. Denk aan transporteurs, leveranciers, installateurs en servicebedrijven. De vraag is niet óf je overstapt, maar wanneer. De maatregel past in een bredere trend: verduurzaming is geen keuze meer, maar een voorwaarde om mee te blijven doen. Voor ondernemers die nu investeren, liggen er kansen; niet alleen om boetes en beperkingen te vermijden, maar ook om zich te profileren als duurzame partner.

De zero-emissiezone heeft consequenties voor het bedrijfsleven in De Ronde Venen en Uithoorn. Foto: aangeleverd.