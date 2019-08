Zentangle biedt een eindeloze variatie

In aanloop naar de KCA Kunstroute zaterdag 21 en zondag 22 september, besteedt de Nieuwe Meerbode aandacht aan de verschillende locaties en deelnemende kunstenaars. Deze week: Carla Jooren zij geeft les in ‘Zentangle’.

Zentangle? Voor velen een nieuw begrip. Degenen die er al mee kennis hebben gemaakt, zullen beamen dat het een heerlijk ontspannende bezigheid is. Zentangle is een meditatieve vorm van tekenen. Wij kennen allemaal wel het gevoel dat je door iets geboeid raakt en dan tot de ontdekking komt dat je al het begrip van tijd verliest. Zo ben je opgegaan in dat waar je mee bezig was. Kijk…dat gevoel brengt ook Zentangle teweeg! Zentangle doet je zelf verbazen: ‘Heb ik dat gemaakt?’

Gecertificeerd docente

Drie jaar geleden maakte Carla Jooren kennis met deze tekenmethodiek. “Ik ben een workshop gaan volgen en raakte steeds meer geboeid. Voor Zentangle heb je geen tekenervaring nodig.” Op basis van patronen – die eenvoudig zijn aan te leren – kun je de meest bijzondere tekeningen maken. Het lijnenspel dat ontstaat is speels en zeer verrassend. Aan de hand van een voorbeeld laat Carla zien hoe je met een paar eenvoudige lijntjes in drie tot vijf stappen een heel bijzonder patroon kunt opbouwen. En dat alleen met een fineliner, een potlood en een doezelaar waarmee de scherpe lijnen wat kunnen worden vervaagd. Het zijn allemaal kleinoden van 10 bij 10 cm. Want dat is het officiële formaat waarop de tekeningen worden gemaakt. Bij Zentangle is over alles zorgvuldig nagedacht, ook het te gebruiken materiaal is van speciale kwaliteit. Het papier komt uit Italië en de pennen uit Japan.

“Mijn docente heeft mij geleerd als je het woord ISCO kunt schrijven dan kan je Zentanglen.” Een jaar geleden vertrok Carla naar Amerika – de bakermat van de Zentangle – waar zij les kreeg van de grondlegster Maria Thomas en partner Rick Robberts. “Ik kwam in een warm bad.” Na een fantastische tijd ging Carla mét certificaat terug naar Nederland. Zij mag zich nu officieel een gecertificeerd Zentangle docent noemen (waarvan er zo’n dertig in Nederland zijn) die op de oorspronkelijke wijze lesgeeft aan mensen die deze bijzondere vorm van creëren willen leren. De eindeloze variatie die vanuit de eenvoud mogelijk is, maakt het tekenen tot een van de meest rustgevende vormen waarbij het lijkt alsof je aan het toveren bent. De patronen kunnen ook ‘zomaar’ een verrassende wending nemen. Alsof je hand wordt geleid. Voor Carla gaat er geen dag voorbij of zij maakt wel even een nieuw patroon. Heerlijk voor het slapen gaan omdat je er zo rustig van wordt.

Steeds populairder

Zentangle neemt sterk in populariteit toe, Daarom is Carla ook workshops gaan geven. Zij ziet hoe blij mensen worden van hun eigen creaties die vaak met trots worden ingelijst. ‘Laatst gaf ik een workshop in het Zorgcentrum en daar was een honderdjarige inwoonster die naar eigen zeggen een heerlijke middag had.” En wie een ‘rustig’ kinderfeestje wil? Succes verzekerd! Want ook kinderen (vanaf tien jaar) vinden Zentangle geweldig om te doen!

Tijdens de KCA Kunstroute verzorgt Carla in de Historische Tuin (locatie 7) workshops van een half uur. Mooi om kennis te kunnen maken met de techniek van Zentangle. Voor de Pop-up Art Store (Uiterweg 184, locatie 3) maakte zij op hout bewerkte kettingen. Op beide locaties van 12.00 uur tot 17.00 uur van harte welkom!

janna van zon