Zeilschool Aalsmeer: Gezond en rookvrij!

Aalsmeer – Jogg Aalsmeer heeft zaterdag 19 mei een tweetal sportverenigingen extra in het zonnetje gezet. RKDES Kudelstaart heeft al geruime tijd een gezonde sportkantine. Er wordt veel water geschonken en er zijn allemaal gezonde snacks te koop. Jogg Aalsmeer vindt RKDES een heel goed voorbeeld voor gezond opgroeien en het assortiment in de kantine is nu beloond met een gouden certificaat.

Ook Zeilschool Aalsmeer heeft het assortiment in haar kantine gezond aangepast. Ook hier worden de zeilleerlingen getrakteerd op gezonde hapjes na een dagje op het water. In de kantine prijkt nu het bronzen certificaat van Jogg.

En de Zeilschool is vanaf nu een rookvrije vereniging. Het predikaat hiervoor is zaterdag aan eigenaar Famke de Wit uitgereikt door kinderburgemeester Derek Buikema in bijzijn van (nog) wethouder Gertjan van der Hoeven.

Foto: www.kicksfotos.nl