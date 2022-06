Zaterdag dorpswandeling met Jan van Veen

Aalsmeer – Museum Historische Tuin organiseert tijdens het seizoen iedere laatste zaterdag van de maand een dorpswandeling in het Centrum. De wandeling voert langs bekende Aalsmeerse monumenten, maar ook langs minder bekende punten die historisch gezien interessant zijn. De dorpswandelingen zijn geschikt voor iedereen die meer wil weten over Aalsmeer. Verwacht geen zware kost, wel een informatief verhaal doorspekt met leuke anekdotes en wetenswaardigheden. De eerstvolgende dorpswandeling staat gepland voor aanstaande zaterdag 25 juni en staat onder leiding van Jan van Veen, voormalig directeur van OBS Kudelstaart en een bevlogen verteller over de geschiedenis van Aalsmeer. Startpunt is de kassa van museum Historische Tuin, Praamplein 1. De start is om 13.00 uur en de wandeling duurt ongeveer vijf kwartier. Deelname kost 5 euro en een plaats reserveren kan door te mailen naar coordinator@historischetuinaalsmeer.nl of door te bellen naar de Historische Tuin, tel. 0297-322562.

Veiling op de Tuin

Op deze laatste zaterdag van de maand vindt er om 15.00 uur ook een publieke veiling plaats in de het veilinggebouw van museum Historische Tuin Aalsmeer. Neem plaats op de koperstribune in de kleinste bloemenveiling van Aalsmeer en ervaar de spanning tijdens het veilproces. Er worden prachtige bloemen en planten geveild. De opbrengst komt ten goede aan het onderhoud van de Historische Tuin. Met een entreekaartje is de toegang tot de veiling gratis.

Andere data

Naast aankomende zaterdag zijn er dit jaar nog wandelingen en veilingen op 30 juli en 27 augustus en 24 september. Ook hiervoor kan al gereserveerd worden. Wandelingen en veilsessies zijn op aanvraag ook voor groepen te boeken. Kijk voor meer informatie op www.historischetuinaalsmeer.nl.