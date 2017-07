ZABO zoekt nog 1 zaalvoetbalteam

Aalsmeer – Zaalvoetbalvereniging Aalsmeerse Bedrijven en Omgeving (de ZABO) zoekt voor het aankomende seizoen 2017-2018 nog één zaalvoetbalteam die de competitie komt versterken. Bij één nieuwe aanmelding kan er in september gestart worden met acht deelnemende zaalvoetbalploegen.

Mochten er drie nieuwe zaalvoetbalteams te vinden zijn, dan kan de ZABO weer ouderwets beginnen met tien deelnemers.

De wedstrijden worden gespeeld op de zaterdagavond in sporthal de Bloemhof, in de Proosdijsporthal in Kudelstaart of in de nieuwe sporthal Waterlelie aan de Dreef.

Voor meer informatie kan contact genomen worden met de Zabo-secretaris Richard Piller via 06-37346909 of stuur een mail naar: info@zaboaalsmeer.nl