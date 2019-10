ZAAI weer van start: ‘Ondernemen is een vak’

Aalsmeer – Dinsdag 14 oktober kwam in het Westeinder Paviljoen (er werd naar ZAAI toe een mooi gebaar gemaakt door de vergaderruimte gratis beschikbaar te stellen) de nieuwe lichting Zaailingen voor het eerst bijeen. Zij werden verwelkomd door Saskia Rill namens de gemeente: “Ik wens jullie veel plezier en dat dit coachtraject wordt zoals je je het hebt voorgesteld.” Hugo van Luling namens Ondernemend Aalsmeer: “OA biedt jullie het eerste jaar een gratis lidmaatschap aan.”

Wethouder Robert van Rijn begon zoals altijd met een grap. Dat hoort bij hem en maakt hem ook leuk: “Zo, jullie hebben de pitch dus overleefd.” Hij verzekerde de 17 aanwezigen (2 van hen moesten door omstandigheden verstek laten gaan) dat zij het komende half jaar tijdens het coachtraject jaar heel veel kunnen leren en dat hij hen regelmatig gaat ontmoeten. De wethouder gaf aan dat startende ondernemers veel voor Aalsmeer betekenen. “Alle reden voor de Gemeente, Ondernemend Aalsmeer en de Rabobank regio Schiphol het ZAAI coach traject ook dit jaar weer financieel te ondersteunen.”

Nadat de foto was gemaakt en het ontvangst comité was vertrokken begon het echte werk. Voor de vierde keer met Anja de Die als personal coach. “Ondernemen is een vak en ZAAI leert jullie stappen zetten en doelen stellen!” Bij de deelnemers viel een nieuwsgierige en gezonde spanning te bespeuren. “Haal het beste uit jezelf. Ik help je dromen waar te maken en droom vooral groot! Jouw bedrijf kan nooit meer groeien dan jijzelf. Maak de stap zo groot dat je deze ook kunt maken.” Op het grote beeldscherm stond een mooie uitspraak van Confucius ‘(551 v.Chr – 479 v.Chr.): ‘Als het duidelijk is dat de doelen niet bereikt kunnen worden, pas dan niet de doelen aan maar de stappen er naar toe’.

Een nuttig rondje

In het voorstel rondje kreeg een ieder de kans zijn of haar bedrijf en de gestelde doelen toe te lichten. Daaruit blijkt dat de starters de meest uiteenlopende branches vertegenwoordigen. Dat zal de komende intervisie avonden des te spannender maken. Kirsten Verhoef en Anja de Die hebben op deskundige wijze vier groepen geformeerd, die de komende half jaar met elkaar gaan sparren. Na een ochtend van herkenbare en onbekende gevoelens, het vervullen van opdrachten kregen de deelnemers één minuut de tijd om de sfeer van deze ochtend te beschrijven. ‘Wat was je ervaring en wat neem je er van mee?’

Dat bleek een nuttig rondje. Na één ochtend al zo veel informatie krijgen waarmee je aan de slag kan is niet verkeerd. Te horen wat de ander doet, werd als zeer positief ervaren. “Ik voel mij tussen gelijkgestemden.” Andere uitspraken: “Gedwongen tot meer nadenken; Verrassende kijk gekregen op de definitie van succes; Werk aan de winkel; Je leert daar te staan waar je wilt; Een goede stok achter de deur; Je leert beter je tijd indelen; Motiverend; Je leert focussen”. En “blij dat ik mee mag doen” en “blij met de aangeboden steun”, werd meerdere malen genoemd. “Het is heel intensief maar het is het waard!”, was misschien wel de meest rake mening.

Tot slot werd de raad meegegeven voor de komende maanden een buddy te zoeken. “Dat is fijn omdat je elkaar sterk en scherp kunt houden. Gewoon één keer per week even de telefoon pakken en gevoelens en ervaringen delen.” En: “Schrijf op wat je hebt geleerd en wat je er mee kunt doen.” Bel voor meer informatie Kirsten Verhoef (project organisator) via 0297-366182 of stuur een mail naar kirsten@syltsupport.nl.



Janna van Zon