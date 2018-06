Workshop vloggen voor jeugd in bibliotheek

Amstelland – Tijdens de audiovisuele workshop vloggen voor kinderen van 12 tot en met 16 jaar leren kinderen de fijne kneepjes van het vak! Samen met een expert op het gebied van YouTube en video gaan ze aan de slag met filmen en editen voor hun eigen vlog! Ze leren filmen, editten én krijgen uitleg hoe ze hun vlog succesvol onder de aandacht kunnen brengen.

Niet alleen leuk, maar ook leerzaam! Ze worden namelijk gestimuleerd om te spelen met beeld en in teamverband tot een mooi resultaat te komen waarbij oog voor detail en nauwkeurigheid belangrijke aspecten zijn. Alles onder de professionele begeleiding van 4XM, aanbieder van culturele én educatieve workshops.

Een vlog (afkorting voor video weblog) is een video dagboek waarbij je gebeurtenissen uit je dagelijks leven vastlegt en op aantrekkelijke wijze in beeld brengt. Soms heeft een vlog een specifiek onderwerp (bijvoorbeeld make-up of sport), maar het kan ook over heel algemene dingen gaan. Vandaag de dag is vloggen mateloos populair en hebben sommige vloggers meer dan een miljoen volgers (abonnees of subscribers op Youtube) die elk filmpje kijken.

De workshop Vloggen wordt gegeven op zaterdag 23 juni van 12.00 tot 14.00 uur in Bibliotheek Westwijk Amstelveen voor jeugd van 12 tot en met 16 jaar. Kosten: 6 euro voor leden en 12 euro voor niet-leden.