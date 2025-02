Woonvisie vastgesteld; concrete maatregelen voor meer woningen

De Ronde Venen – Er is in De Ronde Venen een groot tekort aan woningen. Hierdoor stijgen de huizenprijzen en kunnen woningzoekenden moeilijk aan een geschikte woning komen. De gemeente werkt al jaren aan het bouwen van nieuwe woningen, maar ziet dat de nood nog steeds hoog is. De gemeenteraad heeft unaniem de nieuwe Woonvisie ‘Wonen met Toekomst’ vastgesteld. Hierin staan concrete maatregelen om de woningnood verder aan te pakken.

De gemeente is al bezig met een forse versnelling van de woningbouw. Tot 2040 worden er 4.800 woningen gebouwd. Het doel is om tot en met 2030 ongeveer 3.000 woningen te bouwen en nog eens 1.800 in de periode tot 2040. Tweederde van de nieuwbouw moet betaalbaar zijn: 30% sociale huur en 36% betaalbare koop of middeldure huur.

De urgentie is hoog ziet wethouder Maarten van der Greft (Wonen en Volkshuisvesting): “De Ronde Venen is geliefd om z’n groen, de ruimte en de dorpse sfeer. We vinden het belangrijk dat onze inwoners in elke fase van hun leven in De Ronde Venen kunnen blijven wonen als ze dat willen. We begrijpen dat het voor veel inwoners niet snel genoeg gaat, maar de komende vijf jaar komen er 3000 woningen beschikbaar. Daarbij ligt de focus op het realiseren van meer woningen in ieder segment, vooral voor onze eigen inwoners.”

De Woonvisie gaat niet alleen over nieuwbouw. Er zijn ook mogelijkheden om meer woningen te creëren met bestaande bouw, zoals woningsplitsen en woningdelen. Duurzaamheid is ook een belangrijk thema in de Woonvisie. Nieuwbouw is duurzaam en toekomstbestendig. Bij bestaande bouw worden woning-eigenaren met verschillende initiatieven ondersteund zoals bijvoorbeeld bij het isoleren van hun huis.

De Woonvisie is opgesteld in samenspraak met de gemeenteraad, projectontwikkelaars, Cazas Wonen, inwoners en adviescommissies. Hierdoor sluit de visie goed aan bij de wensen en behoeften van de inwoners van De Ronde Venen. Van der Greft: “Met veel onderwerpen uit de Woonvisie zijn we natuurlijk al aan de slag. Maar het is goed om vast te leggen welke keuzes we tot 2030 gaan maken. In het bijbehorende uitvoeringsprogramma staat wat we gaan doen om onze doelen te realiseren.”

Op de foto: De nieuwe wijk Oosterland in Mijdrecht, 850 woningen. Foto is aangeleverd.