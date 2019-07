Rijsenhout – Rond twee uur in de nacht van donderdag 11 op vrijdag 12 juli is aan de Bennebroekerweg in Rijsenhout brand uitgebroken. De brandweer ontving een melding van een brand op een dak van een woning.

De brandweer had het vuur gelukkig snel onder controle. Vervolgens is de woning geventileerd. Wat er precies in de brand heeft gestaan en hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen gewonden.

Foto: VTF – Laurens Niezen