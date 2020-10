Winterwandeling IVN

Regio – Op zaterdag 17 oktober organiseert IVN De Ronde Venen & Uithoorn de eerste winterwandeling van het nieuwe seizoen. Deze afwisselende rondwandeling start in Wilnis en brengt ons via het Marickenland in Vinkeveen. Dit gebied is een natuurgebied in ontwikkeling en het is een belangrijke schakel tussen de Vinkeveense- en de Nieuwkoopse Plassen voor planten en dieren die goed gedijen in natte natuur. De route vervolgt zich via het Bellopad om uiteindelijk weer in Wilnis te eindigen. Zo leer je het mooie buitengebied tussen Wilnis en Vinkeveen kennen. Deze wandeling over, soms onverharde, paden is ongeveer 8,5 km lang.

Verzamelpunt: Parkeerterrein bij de algemene begraafplaats in Wilnis. Start is om 9.30 uur. Trek goede wandelschoenen aan en neem iets warms te drinken mee voor tijdens de korte ‘koffie’ stop. Deze winterwandeling zal conform de coronamaatregelen plaatsvinden. We kunnen maximaal 20 deelnemers in twee aparte groepen laten meewandelen. Deelname kan alleen door vooraf aan te melden via een e-mail aan: winterwandelen@ivn-drvu.nl. Meer informatie is ook via dit e-mailadres te verkrijgen.