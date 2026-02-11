Winterwandeling bij Fort Nieuwersluis

Regio – IVN De Ronde Venen & Uithoorn organiseert zaterdag 21 februari van 09.30 tot ongeveer 12.30 uur een inspirerende winterwandeling in de omgeving van Fort Nieuwersluis. De wandeling van ongeveer 8,5 kilometer gaat door een bijzonder gebied waar natuur, cultuurhistorie en het oude verdedigingslandschap samenkomen.

De wandeling start in de buurt van Fort Nieuwersluis, een markant onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Onderweg is er aandacht voor het ontstaan en de functie van het fort en het omliggende landschap. De route voert verder langs Hofstede Sterreschans, een plek met een rijke geschiedenis die nog altijd zichtbaar is in het landschap. Ook Landgoed Overland wordt aangedaan: een rustig en groen gebied waar de karakteristieke landgoed-structuur nog zichtbaar is.

Trek goede waterdichte wandelschoenen aan en neem iets warms te drinken mee voor tijdens de korte ‘koffie’-stop. Aanmelden via de IVN-website www.ivn-drvu.nl. Deelnemers ontvangen het exacte verzamelpunt in de week voor de wandeling.

Op de foto: Winterwandeling met IVN. Foto: Lizzy Keizer.

