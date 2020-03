Winterwandelen door de geschiedenis

Regio – Op zaterdag 21 maart organiseert IVN De Ronde Venen & Uithoorn alweer de laatste winterwandeling van dit seizoen. Tijdstip: 9.30. Verzamelpunt: Parkeerplaats bij de Algemene begraafplaats in Wilnis. Daar stap je in zo min mogelijk auto’s naar het startpunt. En daar begint het genieten. De mooiste kades van de Venen brengen ons naar het stoere gemaal Dooijersluis. Als je daar aankomen heb je al 4 damhekken gezien die iets vertellen over de geschiedenis van het weiland erachter. Op het dak van de Dooijersluis zien we hoe het landschap van het jaar 1000 zich ontrolt. Via oude kaden keren we terug naar ons vertrekpunt. Onderweg zien je nieuwe elzen en geknotte wilgen. Vergeet niet een (warme) drank mee te nemen voor de “pauze” in de wandeling. En denk vooral aan stevige en waterdichte schoenen. Een klein deel van de wandeling is glibberig na langdurige regenval.