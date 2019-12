Winterbraderie in het Centrum

Aalsmeer – Zaterdag 14 december is er weer een gezellige Winterbraderie in Aalsmeer Centrum. Tussen 10.00 en 17.00 uur staan er in de Zijdstraat een flink aantal kramen met lekkere etenswaren en leuke cadeaus.

Natuurlijk zijn alle winkels in het centrum ook geopend. Een aantal winkeliers is ook buiten te vinden met een kraam, maar er zijn ook standhouders van buitenaf. En natuurlijk wordt op de Winterbraderie ook de kerstgedachte hoog gehouden, daarom is ook een aantal goede doelen en verenigingen aanwezig.

Drankjes en hapjes

Bij de plaatselijke horeca en de verschillende kraampjes kunnen bezoekers genieten van verschillende winterse drankjes en hapjes. DJ Ronny V is weer van de partij met zijn mobiele bar waar je terecht kunt voor een Glühwein, warme chocomel of een lekkere koffie. Bij de Korenmolen worden poffertjes gebakken en bij de Duitse barbecue van Jeff en Steve kan er gesmuld worden van huisgemaakte curryworst met zuurkool en een Duits biertje.

Muzikale kerstmannen

Om de decembersfeer te verhogen brengt de Kerstman ’s middags een bezoek aan de Winterbraderie en selfies maken mag! Tussen 12.00 en 16.00 uur speelt een Kerstmannentrio een gezellig muziekje. Om 13.00 en 13.30 uur wordt er gedanst op een kerstmedley door Dansschool Pleunie uit Aalsmeer.

Meet & Greet met Anna en Elsa

Speciaal voor de Frozen fans komen Elsa en Anna tussen 11.30 en 16.30 uur naar de Winterbraderie voor een Meet & Greet met de kleine bezoekers. Natuurlijk mag iedereen met de prinsessen op de foto en als er tijd is wordt er ook nog geschminkt.

Van alles te doen in het Centrum

Op zaterdag 14 december is er nog veel meer te doen in Aalsmeer Centrum. Naast de Winterbraderie in de Zijdstraat vindt ook het evenement Food in de Veiling in de Marktstraat en een Kerstmarkt op de Historische Tuin plaats. Dus kom zaterdag 14 december lekker shoppen in het centrum en geniet van alles wat er te doen en te zien is.

Gratis parkeren

Met een blauwe schijf kunnen bezoekers 2 uur gratis parkeren in Aalsmeer Centrum. Wilt u langer blijven? Voor slechts 5 euro kan de hele dag zorgeloos geparkeerd worden in de parkeergarage van Studio’s Aalsmeer, ingang aan de Van Cleeffkade. Het is maar een kleine wandeling naar het winkelgebied. De Wintermarkt wordt georganiseerd door organisatiebureau Natural Solutions in samenwerking met Ondernemersfonds Meer Aalsmeer. Kijk voor meer informatie en vragen op www.meeraalsmeer.nl.