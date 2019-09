Winnaars verlichte boten in zonnetje gezet

Aalsmeer – Vrijdag 26 september werd bij de prijsuitreiking aan de winnaars van de verlichte botenshow wel duidelijk dat er drie gradaties van pret zijn: Voorpret, pret beleven aan het meedoen en napret! Op het terras van Oevers stonden Ronald, Erik, Robbert, Jos, Marcel, Jeroen, Stefan, Dirk en Michiel van het Westeinder Sloeproeiteam. Stoere mannen die zo op het oog niet bang zijn voor ruig weer. Vrienden die veel pret beleven aan hun sport en op nationaal niveau hun mannetje staan. Zij hadden volgens de jury de mooiste kleine boot. Vooral de verlichte peddels – roeispanen – die aan het eind van de wedstrijd synchroon omhoog werden gestoken maakte veel indruk. Een prachtige foto gemaakt door Kick Spaargaren is een blijvende herinnering aan een belevenis die toch wel het predikaat: ‘Nooit meer weg te denken evenement’ verdient. De eerste prijs voor de mooiste grote verlichte boot ging dit jaar naar oude bekenden. Eric, Michel, Youri, Jelle, Sven en Remco werkten maanden aan hun imposante vrachtauto en kregen zo hun felbegeerde beloning voor de zesde keer uit handen van Mike van der Laarse.

De jury

Wat ooit begon als een leuk ‘onderonsje’ is uitgegroeid tot een serieuze zaak. Annelie Klein Sprokkelhorst, Betsy van der Zwaard, Ilse Keessen, en notaris Matthijs van Galen maken deel uit van de jury die, zoals het een jury betaamd, geheel onbevooroordeeld zijn en de deelnemers niet kennen. Tijdens de show worden er aantekeningen gemaakt en wanneer de vloot aan hen is voorbij getrokken, gaan de leden met elkaar in conclaaf, worden de foto’s als geheugensteuntje nog eens bekeken waarna de beslissing valt.

Mike en Ap

De prijswinnaars werden op vrolijke wijze toegesproken door Mike van der Laarse samen met Ap Eigenhuis van Vuur en Licht op het water. Hadden zij ooit kunnen vermoeden dat dit vuurwerkfestijn zo in omvang zou uitgroeien? De landelijk gestelde eisen kosten inmiddels de nodige hoofdbrekens maar gelukkig heeft Aalsmeer een geweldige meedenkende burgemeester gekregen. Iemand die denkt in oplossingen en niet in problemen. Dit wordt door de initiatiefnemers gezien als een erkenning.

“Wanneer burgemeester Gido Oude Kotte vraagt: ‘Wat kan ik voor je doen, wat heb je nodig’ en vervolgens ook bij de komende evaluatie en vergaderingen zijn advies gaat geven, dan is dat allemaal gericht op de voortgang van Vuur en Licht op het water”, aldus een blije Mike van der Laarse. Het klinkt als muziek in de oren van de organisatie, deelnemers en winnaars. Alle pret bij de voorbereiding, de belangstelling en het toejuichen tijdens de vaarrit en dan de pret achteraf. Zo is het leven een feest. Dus tot volgend jaar allemaal!

Janna van Zon

Foto: De winnaars van de verlichte botenshow met in het midden notaris Matthijs van Galen. Foto: www.kicksfotos.nl