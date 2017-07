‘Wildplassers’ bij Plaspop op Westeinder

Aalsmeer – De zevende editie van Plaspop afgelopen zaterdag 8 juli is prima verlopen. Het was bijzonder druk op de Westeinderplassen met bootjes die van locatie naar locatie vaarden. Het weer werkte mee, het was een heerlijke zomeravond en als extra traktatie was het volle maan! Een prachtige oranje lucht aan het begin van de avond en een fel ‘lichtpunt’ tegen middernacht.

Twee nieuwe items kende Plaspop. De slotact was dit keer geen optreden van een band, maar de illegale plaatjesdraaiers waren uitgenodigd om het feest met alle bezoekers af te sluiten. Kees en Marcel brachten beweging in de boten op het water en de Dippers hebben laten zien zelf ook best goede dj’s te zijn. En voor het eerst was er een illegale deelnemer: De Illegale Plaspoppers. Als rasechte Aalsmeerse band ging Ten Beers After ‘wildplassen’ op het terras van drummer Cees Tas bij jachthaven ’t Drijfhuis. Met goedkeuring overigens van de Dippers, die deze ‘brutale’ actie wel konden waarderen.

Plaspop werd muzikaal opgeluisterd door het Katelijn van Otterloo 4tet, Little Boogie Boy Hein en Harry Meijer, The Looters, Van Alles en nog Wat en Soulsupper. Het was weer een topavond. Ook een typisch Aalsmeers evenement, dat in de harten gesloten is van vele inwoners en begrijpelijk! Donderdag in de krant een verslag van de heren van DIP zelf.