Wildgroei aangepakt in tuinen Bilderdammerweg

Kudelstaart – Zou het echt? Omwonenden van de oude rij huizen aan de Bilderdammerweg die op de sloopnominatie staan, hoorden maandagmorgen werkzaamheden. De oude huizen moeten plaatsmaken voor het nieuwe project Westeinderhage. De sloop is echter nog niet ingezet, maar met redelijk zwaar materieel is de enorme wildgroei in de voor- en achtertuinen aangepakt. Bijna alle bewoners zijn enige tijd geleden vertrokken maar de groei in de tuinen woekerde voort tot buitensporige proporties. Een enkeling had het gekscherend over ‘de botanische tuinen van Kudelstaart’.

De rij huizen gaan plaats maken voor dertien eengezinswoningen en vier seniorenwoningen. Volgens Woningbouwvereniging Eigen Haard zou sloop/nieuwbouw dit jaar moeten aanvangen en zou de oplevering in 2023 zijn. De verwijdering van het wildgroei in de tuinen zal een voorbode zijn van algehele sloop, maar op het moment van de foto was die nog niet aangevangen in elk geval.