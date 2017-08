Wielrennen: Jordy wint rode Sprinttrui

Kudelstaart – De afgelopen week is Jordy Buskermolen drie keer succesvol geweest in diverse wielerwedstrijden in de regio, met als hoogtepunt winnaar van de rode trui in het Veluweklassement. Na wedstrijden in Hierden, Ugchelen, Ermelo en Elspeet was nu de beurt aan Nunspeet.

Vrijdagavond 25 augustus stond de Kudelstaartse wielrenner aan de start in de Nacht van ’s Gravendeel, een parcours van slechts 600 meter met slechts bochten. Vanaf de start om 22.00 uur ligt het tempo bijzonder hoog. Vanwege het korte parcours is het deelnemersveld niet groot en zeer selectief. Er wordt gereden over 75 minuten plus 10 ronden. Al snel kunnen verschillende renners het hoge tempo niet volgen en ontstaat een kopgroep van zes renners, waaronder de voor het Swabo Cyclingteam uitkomende Jordy. In de eindsprint komt Jordy net tekort voor een podiumplaats en eindigt als vierde.

Op zaterdag 26 augustus staat Jordy aan de start bij de jubileumronde van Pijnacker. Op een verglijkbaar parcours, dus kort en bochtig, lukt het Jordy om met de kopgroep van twaalf het peloton op een ronde te zetten. Enkele ronden vóór de finish lukt het twee renners om uit de greep van het peloton te ontsnappen. Jordy blijft in de kopgroep en eindigt opnieuw op een knappe, maar ondankbare vierde plaats.

Eerder in die week stond de laatste wedstrijd van het Veluwe Criteriumklassement in Nunspeet op het programma. De week ervóór in Elspeet behield Jordy de rode trui, maar zijn voorsprong bedroeg nog slechts 2 punten.

“Twee punten is voldoende om het puntenklassement te winnen”, zo liet Jordy voor aanvang in Elspeet weten. Op het zeer bochtige parcours van Nunspeet slaagde hij er al snel in om punten te verzamelen voor het puntenklassement, waardoor hij voor de concurrentie onbereikbaar werd. Met een negende plaats in de wedstrijd eindige Jordy in het Algemeen klassement op een tweede plaats achter Robert Berk en werd hij eindwinnaar van het puntenklassement. “Het lukte mij vrij eenvoudig om in de eerste sprints punten te sprokkelen, waardoor ik de voorsprong op mijn concurrenten snel kon uitbreiden”, aldus Jordy.

Foto: Jordy Buskermolen in actie (in het blauw-witte shirt).