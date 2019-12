Wethouder Van Duijn nieuwe burgemeester van Nieuwkoop

Aalsmeer – De gemeenteraad van Nieuwkoop heeft op dinsdag 17 december besloten om Robbert-Jan van Duijn uit Aalsmeer voor te dragen voor benoeming tot burgemeester van de gemeente Nieuwkoop. De huidige CDA-wethouder is als eerste naar voren gekomen uit een groep van 26 sollicitanten.

‘Rode lantaarndrager’

Met zijn 32 jaar wordt Robbert-Jan van Duijn ‘rode lantaarndrager’, de benaming binnen het genootschap van burgemeesters voor hun jongste collega. Op dit moment is de heer Van Duijn nog wethouder en loco-burgemeester in de gemeente Aalsmeer. Als hij benoemd wordt zal hij de zittende burgemeester Frans Buijserd opvolgen. Naar verwachting zal Robbert-Jan van Duijn op 3 februari 2020 beëdigd worden en zal hij de ambtsketen omgehangen krijgen.

De nieuwe burgemeester wordt door de Kroon benoemd. De minister van Binnenlandse Zaken en Koningrijksrelaties voert deze benoeming uit. Het ligt in de lijn der verwachting dat zij de voordracht van de gemeenteraad zal volgen. De commissaris van de Koning neemt in het bijzijn van de gemeenteraad de eed af.

Schiphol

Het vertrek van Robbert-Jan van Duijn als wethouder van Schiphol komt voor velen als een verrassing en wordt als een gemis ervaren. De afgelopen jaren heeft hij zich fors ingezet om de overlast door de luchthaven in de gemeente Aalsmeer terug te dringen. Hij werkt momenteel, samen met collega Robert van Rijn, aan de realisatie van een aantal projecten, waaronder het Waterfront, Westeinderhagen en de Centrumvisie. Hij verruilt het drukke Aalsmeer met haar mooie Westeinderplassen voor het rustieke Nieuwkoop met weidse polder én de Nieuwkoopse Plassen. Nieuwkoop ligt in de provincie Zuid-Holland en telt ruim 28.000 inwoners.

Groot gemis

Uiteraard zijn zijn fractie, het college en de gemeenteraad trots op deze benoeming tot jongste burgemeester van Nederland. “Zijn vertrek als wethouder van Aalsmeer zal een groot gemis zijn, maar we weten zeker dat hij ook in Nieuwkoop mooi werk zal gaan verrichten”, aldus het CDA in een reactie.