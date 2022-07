Wethouder Kikkert opent zaterdag nieuwe expositie in Oude Raadhuis￼

Aalsmeer – Op zaterdag 16 juli om 16.00 uur opent wethouder Kunst & Cultuur Willem Kikkert in het Oude Raadhuis van KCA de tentoonstelling ‘Het beste van het seizoen 2021/2022’ van Fotogroep Aalsmeer. Iedereen is van harte welkom.



Elk jaar houdt Fotogroep Aalsmeer een interne competitie rond de beste foto’s uit het afgelopen seizoen. En de 36 allerbeste foto’s zijn in de laatste tentoonstelling van het seizoen 2021/2022 in het Oude Raadhuis bij KCA te zien. Hier is terecht sprake van kunstfotografie. KCA sluit dus met Fotogroep Aalsmeer het seizoen af met ‘Het beste uit het seizoen 2021-2022’.

Fotogroep Aalsmeer is een groep enthousiaste fotografen uit Aalsmeer en omgeving, die in clubverband hun hobby fotografie op een hoger niveau proberen te tillen. Het grote vakmanschap en de artistieke kwaliteit van de foto’s is het bewijs dat dit zeker lukt.

De expositie ‘Het beste van het seizoen 2021/2022’ van Fotogroep Aalsmeer is tot en met zondag 14 augustus te zien in Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9 in Aalsmeer op vrijdagen, zaterdagen en zondagen van 14.00 tot 17.00 uur.

Foto: ‘Station Luik’ van Margot Aartman.