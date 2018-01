Wethouder Van Duijn in top 3 Beste Bestuurder

Aalsmeer – Ook dit jaar weer verzorgt Necker van Naem samen met Binnenlands Bestuur de verkiezing tot Beste Bestuurder van het afgelopen jaar. Er zijn bestuurders genomineerd voor vier categorieën: Beste Lokale Bestuurder, Beste Bestuurder van een kleine gemeente (minder dan 35.000 inwoners), Beste Bestuurder jonger dan 40 jaar en de Beste Bestuurder decentrale overheid. De winnaars worden bekend gemaakt op donderdag 18 januari tijdens het Binnenlands Bestuur event Kompas 2018.

Burgerparticipatie en Schiphol

In de top drie genomineerden in de categorie Beste Bestuurder jonger dan 40 jaar staat wethouder Robbert-Jan van Duijn van Aalsmeer. Over de jeugdige wethouder staat geschreven: “Met 23 jaar werd Van Duijn raadslid en zes jaar later begon hij als wethouder in Aalsmeer. Hij beet zich vast in diverse onderwerpen, waaronder burgerparticipatie. En daarin geeft hij zelf graag het goede voorbeeld, door als vrijwilliger actief aan de slag te gaan bij divere activiteiten in de gemeente. Aan de onderhandelingstafel komt hij graag goed beslagen ten ijs. Hij heeft dan ook het talent ingewikkelde dossiers in korte tijd zich goed eigen te maken. In het bijzonder wordt zijn optreden in kwesties rondom Schiphol gewaardeerd.”

Allemaal stemmen!

De ‘concurrenten’ van Robbert-Jan van Duijn in deze categorie zijn: Gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland en wethouder Lot van Hooijdonk uit Utrecht.

Stemmen kan vanaf 6 januari via www.bestebestuurder.nl tot half januari. Allemaal doen natuurlijk. Eindelijk eens politiek Aalsmeer positief in het nieuws! En: Robbert-Jan gefeliciteerd met deze nominatie.