Wethouder Van Duijn: Niet gewonnen, wel trots

Aalsmeer – Wethouder Robbert-Jan van Duijn is niet verkozen tot jonge bestuurder van het jaar. Gisteren, donderdag 18 januari, vond tijdens de onstuimige stormdag de bekendmaking plaats. De portefeuillehouder van onder andere Schipholzaken had natuurlijk wel willen winnen, maar zegt tevreden te zijn met de uitslag en is, terecht, trots. Zelf zegt hij hierover: “Na net anderhalf jaar wethouderschap gelijk al genomineerd voor beste jonge bestuurder en dan ook nog eens bij de beste drie eindigen. Helaas nog niet gewonnen, maar dat komt nog wel een keer!”

Tijdens de bekendmaking maakte de jeugdige bestuurder gelijk gebruik van de mogelijkheid om ‘zijn’ Aalsmeer te promoten. “Mooi dat ik op het podium Aalsmeer weer even positief in het nieuws kon brengen. Tenslotte wonen we toch maar mooi op een van de mooiste plekkies van Nederland en ik ben best trots om daar wethouder van te mogen zijn!”

Robbert-Jan van Duijn wil tot slot iedereen bedanken die om hem gesteund hebben tijdens deze verkiezing. “Dank allemaal voor het stemmen, voor de lieve woorden en voor de steun en natuurlijk mijn felicitaties voor de winnaar Lot van Hooijdonk.”