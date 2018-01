Wethouder: “Wij zijn blij met royale bijdrage SLS”

Aalmeer – Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) reserveert €8 miljoen voor projecten die de leefbaarheid in de gemeente Aalsmeer verbeteren. Dat heeft de stichting op 18 januari tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Thamerkerk in Uithoorn bekendgemaakt. Daar presenteerde SLS het ‘Programma gebiedsgerichte projecten 2017-2020’ dat zij in samenwerking met gemeenten en inwoners heeft opgesteld. Voor de hele Schipholregio stelt SLS een bedrag van € 20 miljoen beschikbaar. Burgemeester Jeroen Nobel was namens Aalsmeer bij de bijeenkomst aanwezig.

Robbert-Jan van Duijn, wethouder Schiphol: “Wij zijn heel blij met deze royale bijdrage van SLS voor projecten in Aalsmeer. Inwoners waren vanaf het begin actief bij het proces betrokken. Dat was een nadrukkelijke wens van zowel het college als SLS. Resultaat is een lijst van zeer diverse projecten die Aalsmeer leefbaarder, socialer en aantrekkelijker maken. Nu moeten we snel samen aan de slag en projecten verder uitwerken.”

Afgelopen jaar hebben inwoners via een brainstormsessie en per mail ideeën aangedragen voor SLS-projecten. SLS heeft alle ideeën aan haar subsidiecriteria getoetst en deze vervolgens met een klankbordgroep van inwoners besproken. Op basis daarvan heeft zij een gebiedsgericht programma met bijbehorend budget voor Aalsmeer opgesteld.

Initiatieven vanuit samenleving

Het programma voor Aalsmeer bevat diverse initiatieven vanuit de samenleving. Zo hebben inwoners de aanleg van een ‘Groen Lint’ voorgesteld, een route die bestaand groen in Aalsmeer met elkaar verbindt. Andere voorstellen zijn onder meer de renovatie van het Dorpshuis in Kudelstaart, een nieuw speeltoestel in de kinderboerderij en een kinderkunstroute. Ook komt er een fonds om particuliere initiatieven in Aalsmeer de komende jaren te ondersteunen.

Aanvullende wensen

Voor een aantal projecten neemt de gemeente zelf de basis voor haar rekening en is de bijdrage van SLS bedoeld om aanvullende wensen van inwoners te realiseren. Het gaat om extra voorzieningen bij de herinrichting van het VVA-terrein in de Hornmeer, de realisatie van een recreatief ‘Waterfront’ bij het Surfeiland en de aanleg van hoogwaardig groen bij de Machineweg. De voorstellen vergen nog nader onderzoek, participatie met inwoners en andere belanghebbenden, besluitvorming en uitwerking tot subsidieaanvraag.

Foto: Burgemeester Jeroen Nobel met de cheque van 8 miljoen euro.