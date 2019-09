Wethouder bij opening vernieuwde atletiekbaan

Aalsmeer – Zaterdag 28 september vanaf 14.30 uur wordt bij Atletiekvereniging Aalsmeer de nieuwe atletiekbaan feestelijk in gebruik genomen. Kom gerust kijken hoe mooi de baan geworden is en neem je hardloopschoenen mee voor een proefrondje.

De locoburgemeester Robert van Rijn zal om 15.00 uur de atletiekbaan officieel openen. Aansluitend zijn er allerlei leuke activiteiten, zoals een gratis 400 meter baanloop voor alle niveau’s, demonstraties van diverse atletiekonderdelen en een 1500 meter baanloop. Voor de kleintjes is er een springkussen. Verder zijn er sponsoracties om geld op te halen voor het nieuwe clubgebouw, zoals een loterij met leuke prijzen ter beschikking gesteld door winkeliers. En er worden nog oude stukjes baan verkocht.

Voor de 1500 meter wedstrijd kan ook vooraf online ingeschreven worden via inschrijven.nl. Er wordt een indeling gemaakt van 12 tot 15 gelijkwaardige lopers per keer op basis van de te verwachte eindtijd. De tijdregistratie gaat via chips. De start van de 1500 meter wedstrijd is om 16.30 uur. Tot uiterlijk 16.00 uur deze dag kan eenieder zich hiervoor inschrijven in bij het wedstrijdsecretariaat nabij de baan.

Rond 17.15 uur is dan de prijsuitreiking en de loterij. Om 18.00 uur is ongeveer het einde van de festiviteiten. Er is een snackkar aanwezig voor degenen die willen blijven eten. Meer informatie over sporten bij AVA of lid worden? Kijk dan op www.avaalsmeer.nl of kom zaterdag gezellig langs!