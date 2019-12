Wethouder Alink opent schrijfactie Amnesty

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 7 december is in de bibliotheek de jaarlijkse schrijfactie van Amnesty International gehouden. Dit keer werd speciale aandacht gevraagd voor kinderen en jongeren, die vastzitten in gevangenissen, gemarteld of bedreigd worden in verschillende landen, omdat ze zijn opgekomen voor de rechten van anderen.

Met de schrijfactie hoopt Amnesty het leven van deze kinderen en jongeren positief te veranderen. Een lawine aan brieven maakt veelal indruk en dwingt wetshandhavers om deze jongeren en kinderen juist te helpen.

Danny Tol, Martine Kroon en wethouder Wilma Alink.

De schrijfactie in de bibliotheek werd geopend door wethouder Wilma Alink. Zij schreef de eerste brief, maar nog meer inwoners namen pen en papier ter hand, net als de organisatoren van deze Amnesty-actie, Martine Kroon en Danny Tol.

Foto’s: www.kicksfotos.nl