Wethouder Alink opent expositie ‘Aan Tafel’

Aalsmeer – De kunstenaars Juane Xue, Jeroen Luijt, Annelie Klein Sprokkelhorst en Karin Borgman exposeren tegelijkertijd in het Oude Raadhuis met hun visie op ‘De tafel’ in de samenleving. Deze gevarieerde tentoonstelling van Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA) duurt tot en met 26 januari 2020. Wethouder Wilma Alink opende op zaterdag 14 december de bijzondere tentoonstelling met de werken van de vier zeer uiteenlopende kunstenaars. “KCA heeft hier weer een hele mooie en interessante tentoonstelling neer weten te zetten. Het laat zien dat Aalsmeer veel te bieden heeft op het gebied van kunst en cultuur. Ik hoop dat veel inwoners en andere geïnteresseerden de werken van deze inspirerende kunstenaars komen bewonderen.”

Flessen en 17e eeuw

De van oorsprong Chinese kunstenaar Juane Xue heeft als thema ‘verlaten tafels’ gekozen. In prachtige kleuren heeft zij grote tafels vol glazen, flessen, badend in zonlicht geschilderd. Fotograaf Jeroen Luijt heeft een fascinatie voor de 17e eeuwse kunst en exposeert daarom met een foto van een klassiek gestileerd stilleven.

Aalsmeerse invloeden

De Aalsmeerse Annelie Klein Sprokkelhorst heeft in haar werk de mensen centraal staan. De tafel verbind mensen. Aan tafel gaat men in gesprek met elkaar en is men samen. Bij de eveneens Aalsmeerse Karin Borgman gaat het in haar werk om de relaties tussen mensen en wat er gebeurt aan tafel. Zij laat in haar werk de verschillende situaties en fasen van het leven zien.

De tentoonstelling ‘Aan Tafel’ is gratis te bezoeken van donderdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Adres van het Oude Raadhuis: Dorpsstraat 9 in het Centrum.

Foto: V.l.n.r. Annelie Klein Sprokkelhorst, Jeroen Luijt, wethouder Wilma Alink en Karin Borgman.