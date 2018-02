Wethouder Ad Verburg op bedrijfsbezoek

Aalsmeer – Wethouder Economische Zaken Ad Verburg heeft het Aalsmeerse bedrijf Issos Interieurbouw en Expo bezocht. Issos is nationaal en internationaal actief in de interieurbouw en standbouw.

Wethouder EZ Ad Verburg: ”Issos Interieurbouw en Expo is mooi Aalsmeers bedrijf waar we trots op kunnen zijn. Het bedrijf realiseert voor toongevende opdrachtgevers, zoals grote banken, Schiphol, de hoofdbibliotheek in Amsterdam en vele andere bedrijven, complexe en kwalitatief hoogstaande projecten. Het is ook nog een maatschappelijk verantwoorde onderneming. Issos is sinds 1998 een door Kenniscentrum Stichting Hout & Meubel erkend leerbedrijf. Sinds 2006 is Issos FSC gecertificeerd; een must voor elk bedrijf dat veel met hout werkt. Met dat keurmerk laat dit bedrijf zien dat zij alleen hout gebruikt uit verantwoord beheerde bossen. Ze doet ook veel aan duurzaam bouwen. Ook steunt zij vele goede doelen. Sinds Issos in Aalsmeer is gevestigd is de omzet verdrievoudigd.”

Integrale benadering

Het succes van Issos in Aalsmeer op het gebied van interieurbouw, modulebouw, maatwerk meubels en expo is mede te danken aan de integrale benadering van de projecten die men aanneemt. Issos presenteert zichzelf als interieurbouwbedrijf, met een aanzienlijk bredere kijk op interieurbouw dan gemiddeld. Bouwtechnische keuzes sluiten naadloos aan op de productie van de inrichting. Bouw en interieur gaan bij Issos hand in hand. Al meer dan vijfentwintig jaar weet Issos dat een optimale inrichting van een commerciële of kantoorruimte uiterst belangrijk is. Niet alleen voor het succes van de betreffende onderneming, maar ook voor de klanten en medewerkers. Dit geldt ook voor beursstands. Daarom ontwerpt en bouwt Issos toonaangevende interieurs en beursstands.

Foto: Wethouder Economische Zaken Ad Verburg en accountmanager Wendy Masselink van gemeente Aalsmeer met Nico Rigter en Niels Kinneging van Issos.