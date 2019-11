Werkzaamheden aan de Aardbeienbrug

Aalsmeer – Vandaag, donderdag 14 november, vinden er werkzaamheden plaats aan de Aardbeienbrug op de Uiterweg. De aanrit naar de omleidingsbrug vanaf het dorp gezien wordt verbreed en geasfalteerd. Het verkeer kan er met enige hinder gewoon langs. Verkeersregelaars zijn aanwezig om het verkeer te geleiden.

De reden dat deze werkzaamheden zo kort van te voren worden aangekondigd, is dat er een situatie is ontstaan die snel opgelost moet worden. De werkzaamheden zijn afgestemd met alle hulpdiensten.

De gemeente en de aannemer vragen begrip voor de eventuele overlast tijdens de werkzaamheden. Voor vragen kan contact opgenomen worden met de projectleider van de gemeente, Ton Rohde via 06-57137455 of met Julian van der Hoef van uitvoerder Van Steenwijk via 06-45646304.