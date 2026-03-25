Werkcentrum Amstel Venen voor werkvragen Uithoorn en DRV

Regio – Inwoners van de gemeente Uithoorn en De Ronde Venen die op zoek zijn naar een nieuwe baan, willen doorgroeien in hun werk of vragen hebben over (om)scholing, kunnen terecht bij het Werkcentrum Amstel Venen. Het Werkcentrum is gevestigd in het raadhuis van Amstelveen en is er voor werkenden, werkzoekenden én werkgevers uit de hele regio. Alle gesprekken en adviezen zijn gratis.

Op maandag 23 maart is het Werkcentrum Amstel Venen officieel geopend door de wethouders van gemeenten Uithoorn, De Ronde Venen, Amstelveen en Aalsmeer. Voor Uithoorn en De Ronde Venen waren wethouders José de Robles en Anja Vijselaar aanwezig.

Unaniem klonk het: “Voor inwoners van voornoemde gemeenten is het ontzettend waardevol dat zij met al hun werk- en scholingsvragen op een plek terechtkunnen. Het Werkcentrum biedt persoonlijke begeleiding, praktische ondersteuning en korte lijnen met werkgevers. Dat maakt het voor onze inwoners makkelijker om stappen te zetten in hun loopbaan. Ik ben blij dat we dit als vier gemeenten gezamenlijk mogelijk maken.”

In het Werkcentrum Amstel Venen bundelen de vier gemeenten hun krachten met UWV, werkgeversorganisaties, vakbonden en onderwijs-instellingen. Door deze samenwerking hoeven inwoners en ondernemers niet langer zelf uit te zoeken waar ze moeten zijn: alle expertise is op één plek beschikbaar. Medewerkers van het Werkcentrum denken mee over het vinden van (ander) werk, loopbaanadvies, scholing en ontwikkeling. Werkgevers kunnen terecht met vragen over personeel, werving, scholing en groei. Meer informatie en actuele inlooptijden: www.amstelveen.nl/werkcentrum.

Op de foto: V.l.n.r. José de Robles (wethouder Uithoorn), Martijn Bulte (rayonmanager UWV), Sven Spaargaren (wethouder Aalsmeer), Anja Vijselaar (wethouder De Ronde Venen), Eelco Tolsma (manager Werk en Inkomen Amstelveen), Erwin Schut (directeur Werkcentrum Groot-Amsterdam), Katrin McGauran (De Vakbeweging) en Erika Spil (wethouder Ouder-Amstel). Foto: Gemeente Amstelveen.