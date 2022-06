Werkbezoek Provincie aan Westeinderscheg

Aalsmeer – Maandag 19 juni heeft op initiatief van VVD Statenlid Nick Roosendaal een werkbezoek van de Provincie plaatsgevonden aan de Westeinderscheg. Nick Roosendaal maakt zich in de Statencommissie Natuur, Landbouw en Gezondheid hard voor meer recreatiemogelijkheden dichtbij woonkernen: “Want iedereen moet laagdrempelig kunnen recreëren en elkaar ontmoeten in een groene, uitnodigende, omgeving”.

Historische Tuin en Bovenlanden

Doel van het werkbezoek was om de Statenleden te laten zien hoe de gemeente Aalsmeer en de Provincie Noord-Holland samen een prachtige natuur- en recreatieverbinding realiseren van het Amsterdamse Bos naar de Westeinder. Het programma begon met een busreis naar de Historische Tuin via Schiphol-Oost via de Schinkelpolder en de Oosteinderweg. Er was aandacht voor de concentratie van de glastuinbouw in Aalsmeer en de economische verandering naar (bloemen)logistiek centrum. De kansen voor een recreatieve route over de Hoge Dijk werden benoemd, zodat je vanuit Amsterdam via het Bosplan door het groen naar Aalsmeer richting de Westeinder kunt wandelen. In de Historische Tuin werd de Provincie hartelijk ontvangen. VVD-wethouder Robert van Rijn gaf een presentatie over de economische en ruimtelijke ontwikkelingen in Aalsmeer. De aanwezigheid van buurman Schiphol en het belang van voldoende ruimte voor natuur en ontspanning kwamen aan de orde. Zowel op als langs het water van de Westeinder is veel te beleven. Cor Hermanns van de Stichting Bovenlanden nam het stokje met veel enthousiasme over. De vrijwilligers van de Stichting zetten zich in voor het behoud van het unieke landschappelijke gebied dat de Bovenlanden vormen. Dat laat zien hoe Aalsmeer zich door de eeuwen heen ontwikkelt heeft en maakt duidelijk dat Aalsmeer over heel bijzondere (verborgen) natuur beschikt.

En dat naast Schiphol en op minder dan 10 kilometer van de stad! Daarna ging de reis verder via het nieuw ingerichte recreatiegebied Het Waterfront bij de Watertoren. Wat een prachtige samenwerking tussen onder meer de gemeente Aalsmeer en de Provincie waar heel veel mensen op mooie dagen zullen genieten van zwemmen, windsurfen, zeilen en verblijven aan de grootste plas van Nederland.

Zeilfort Kudelstaart

Het volgende onderdeel van het werkbezoek was een lunch en een presentatie door ondernemer Martijn de Liefde op Zeilfort Kudelstaart. Martijn vertelde met passie over de restauratie en omvorming van het Fort tot een zeillocatie van nationale klasse. Met dank aan de provincie is het dak van het fort gerenoveerd en nu zijn de plannen voor een uitbreiding tot volwaardige jachthaven met restaurant, vergader- en overnachtingsmogelijkheden aan de beurt. Dat alles moet plaatsvinden met respect en versterking van de fauna en flora en cultuurhistorische waarden van het fort. Inclusief een ondergrondse parkeergarage, waardoor ook de verkeersdoorstroming en -veiligheid in de buurt wordt gegarandeerd. Omdat het Fort onderdeel uitmaakt van de Stelling van Amsterdam (UNESCO werelderfgoed), moeten alle ontwikkelingen zorgvuldig plaatsvinden wat extra tijd en geld kost.

Rijsenhout en Park 21

Als laatste onderdeel gingen de deelnemers via Rijsenhout en Park 21 terug naar Haarlem voor een Provinciale Statenvergadering. In Rijsenhout was er aandacht voor de mogelijkheden om Park 21 met de Bovenlanden te verbinden via fiets- en wandelpontjes. In de Haarlemmermeer was goed te zien wat een verbetering van de buitenruimte door een groene inrichting kan betekenen voor het landschap en de recreatiemogelijkheden in dit drukke stukje Noord-Holland. Iedereen was goed te spreken over het werkbezoek. Nick Roosendaal: “Het was een mooie ochtend waarin we hebben gezien hoe Provincie, gemeentes en ondernemers samen plannen realiseren die deze drukke regio leefbaar houden.”

Foto: Wethouder Robert van Rijn met enkele Statenleden bij de Historische Tuin.