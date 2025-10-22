Wereldmuziekkoor Passion neemt publiek mee op muzikale wereldreis

Wilnis – In de sfeervolle setting van de Ontmoetingskerk in Wilnis verzorgt Wereldmuziekkoor Passion zaterdag 8 november om 20.00 uur een bijzonder concert onder de titel ‘De Reiziger’. Onder leiding van de bevlogen dirigent Hans van Rutten neemt het koor het publiek mee op een muzikale reis langs verschillende continenten, culturen en emoties.

Divers en verrassend

Het repertoire is even divers als verrassend. Zo klinkt er een traditioneel Maori-lied dat ogenschijnlijk over een krekel gaat, maar in werkelijkheid een subtiel verleidingslied blijkt te zijn. Ook staat er een melancholisch Scandinavisch lied op het programma over de onmogelijkheid van varen zonder wind of roeien zonder riemen – een metafoor voor het pijnlijke afscheid van een dierbare vriend.

Nostalgie

Een ander aangrijpend moment vormt het Haïtiaanse lied over een jongetje dat op de markt koffie moet halen voor zijn moeder, maar onderweg alles kwijtraakt. Daartegenover staat de warme nostalgie van een Zuid-Afrikaans lied over zomerse logeerpartijen op de boerderij van oom en tante, waar levenslessen in de lucht hingen als de geur van vers hooi.

Wereldmuziekkoor Passion staat bekend om zijn rijke, meerstemmige klank. In principe zingt het koor vijfstemmig – sopraan, mezzo, alt, tenor en bas – maar regelmatig worden partijen verder opgesplitst, wat resulteert in indrukwekkende achtstemmige harmonieën. De muzikale begeleiding is in handen van pianiste Ireen van Bijnen en violiste Dina Strijbis, twee ervaren musici die de zangpartijen met finesse ondersteunen en verrijken.

Gastoptreden

Een bijzonder tintje aan de avond wordt gegeven door het gast-optreden van het Wilnisse duo Sugarcane. Met hun harmonieuze samenzang en akoestische gitaar brengen zij een repertoire van country, folk en popklassiekers uit de vorige eeuw, met onder meer invloeden van Fleetwood Mac.

De sfeer van de avond laat zich het best omschrijven als ‘feel good’: een ontspannen, warme beleving waarin muziek verbindt en verhalen tot leven komen. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.passionkoor.nl.

Op de foto: Wereldmuziekkoor Passion neemt het publiek mee op een muzikale wereldreis. Foto: aangeleverd.