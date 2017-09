Wens Henk Helsloot: Vervangen busje

Aalsmeer – Op woensdag 11 oktober a.s. (aanvang 20.00 uur) houdt de stichting OSA (Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer) in de raadskelder van het gemeentehuis van Aalsmeer een informatieavond waarop projecten worden gepresenteerd waarvoor bij OSA subsidie is aangevraagd. In één van die projecten staat een oud-Aalsmeerder centraal: Henk Helsloot. Hij heeft een grote wens: vervanging van de bus die voor duizend-en-één doelen wordt gebruikt.

Voor veel inwoners van Aalsmeer zal de naam Henk Helsloot niet onbekend zijn. Opgegroeid in een familie van rozenkwekers, bewandelde Helsloot de weg waartoe hij zich geroepen wist: via een opleiding aan het seminarie priester worden. En dat niet alleen; hij wilde een praktische invulling geven aan geloof, hoop en liefde. Hij maakte deze ambitie waar door, na enkele jaren in diverse parochies in Nederland werkzaam te zijn geweest, zich te vestigen in Brazilië, om precies te zijn in Capão Bonito, een provincieplaats op een paar uur rijden van São Paulo.

Henk Helsloot begon daar met niets, behalve de overtuiging dat hij met – zoals hij altijd is blijven zeggen – “de steun van boven” mooie dingen kon bereiken. Met dat vurige geloof en vertrouwen en een bijna onuitputtelijk doorzettingsvermogen wist Helsloot veel te bereiken. Zowel in de vorm van het oprichten en leiden van een aantal parochies als in het opbouwen van het Centro de Assistência Social Capão Bonito (CASCB). Letterlijk steen voor steen bouwde hij vele jaren een centrum op dat opvang, voeding en opleiding biedt aan kinderen uit (kans)arme gezinnen. Inmiddels al tientallen jaren geeft Henk, met de steun van een lokaal team leiding aan het centrum, dat veel kinderen mogelijkheden heeft gegeven die zij anders niet hadden gehad: kansen op gezondheid, onderwijs en toekomstperspectief.

Enkele jaren geleden, besloot Henk het parochiewerk over te dragen en zich volledig te richten op het sociaal centrum. Hoewel het centrum niet meer groeit in omvang, is en blijft er genoeg te doen en te wensen.

Onder veel andere projecten zoals beroepsonderwijs en renovatie, is één ervan het vervangen van een busje dat voor tal van zaken op en rond het centrum wordt gebruikt. Denk daarbij aan vervoer van kinderen, personeel en gasten. Maar ook aan het transport van goederen: bestellingen, maar ook producten die op het centrum worden gemaakt en in de stad verkocht. De Volkswagen-bus waarover het centrum nu nog beschikt, is tot op de draad versleten en dus nodig aan vervanging toe.

De stichting Handreiking over Oceanen ondersteunt, met de financiële steun van haar donateurs, het werk van Helsloot in Brazilië. De stichting wil dan ook bijdragen aan de vervanging van de bus en hoopt op een bijdrage van OSA. Als u als particulier een bijdrage wilt leveren aan het project, bent u natuurlijk van harte welkom. Maak uw bijdrage dan over op NL11INGB0002465271, onder vermelding van: bus. Meer informatie over OSA en de informatieavond op 11 oktober a.s.: www.osa-aalsmeer.nl.

FOTO: onderschrift: Bus sociaal centrum aan vervanging toe.