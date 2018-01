Weer winst FIQAS handbal dames

Aalsmeer – De handbalsters van FIQAS Aalsmeer hadden afgelopen zaterdag 13 januari de meiden van PSV Handbal als tegenstander in de Eerste Divisie. Het was de derde wedstrijd op rij voor dit enthousiaste en goed presterende team. Zaterdag 6 en woensdag 10 januari wisten de meiden te winnen en ook deze zaterdag werd de tegenstander met verlies naar huis gestuurd. In de thuishal, de Bloemhof, werd PSV verslagen met 21-20. Een geweldige prestatie. Respect voor de Dames 1 van FIQAS. Ze verdienen overigens wel meer publiek. De volgende keer zeker gaan kijken!

Kwalificatiewedstrijd

Handbalvereniging FIQAS en de Bloemhof boden handballiefhebbers zondag 14 januari de mogelijkheid om gezamenlijk te kijken naar de prestatie van het Nederlandse herenteam in de kwalificatiewedstrijd voor de WK-playoff. In Sittard wist het Nederlandse team te winnen van België met 33-30. Vier goals werden gemaakt door FIQAS-speler Jeffrey Boomhouwer! Op 27 januari krijgen de heren te horen wie de tegenstander wordt bij de WK-playoff, die in juni dit jaar plaats gaat vinden. Spannend!

Foto: www.kicksfotos.nl. Aalsmeer dames in actie tegen PSV.