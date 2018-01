Weer klusjesmannen actief: Zeg nee!

Aalsmeer – Er werd vandaag, maandag 22 januari, rond half tien in de ochtend aan de voordeur gebeld bij een woning in het Centrum.

De bewoner heeft open gedaan en stond oog in oog met een man die aangaf wel klussen te willen uitvoeren tegen een volgens de melder extreme bedragen. De bewoner heeft het aanbod afgeslagen. En gelukkig maar, want de bedragen van de klussers die momenteel in Aalsmeer actief zijn, worden niet eerlijk verteld. Het pakt altijd hoger uit. De politie raadt dan ook ten sterkste af om met dergelijke personen in zee te gaan!

De ‘klusser’ is na het afwimpelen weggegaan. Hij reed weg in een oranje bus, van het merk Ford, met witte kentekenplaten. Waarschijnlijk maakt hij deel uit van de groep Ierse klussers, die vorige week ook is gesignaleerd in de gemeente. Nogmaals, zeg nee en meldt dit ‘bezoek’ bij de politie via 0900-8844.