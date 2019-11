Weer Kerstspel bij De Binding

Aalsmeer – Elk jaar organiseert De Binding een theatervoorstelling op kerstavond in de Doopsgezinde Kerk, die volledig door jongeren geschreven, gespeeld en geregisseerd wordt. De voorstelling wordt begeleid door een liveband en ook alle decor en kostuums regelen de jongeren zelf. De eerste voorbereidingen voor deze voorstelling zijn al in augustus van dit jaar begonnen. Altijd raar om in augustus al na te denken over kerst, maar dat hield de jongeren niet tegen om flink te brainstormen en te starten met het schrijfproces. Een schrijfproces dat dit jaar bemoeilijkt werd door het verlies van materiaal, omdat dit niet opgeslagen bleek! Grote paniek, maar de schrijvers hebben heel hard gewerkt om dit te herstellen en inmiddels wordt er volop geoefend door de spelers. Dit jaar wederom onder leiding van regisseuse Jolijn Amorison met ondersteuning van Peter van der Schilden. Beiden hebben een behoorlijke achtergrond in toneel vanuit studie en bij de toneelvereniging Kudelstaart. Ook de spelers zijn enthousiast en er wordt inmiddels volop geoefend!

Vanaf 3 december

De kaarten voor deze (avond)voorstelling op vrijdag 24 december zijn, net als vorig jaar, te bestellen via www.debinding.nl/agenda. Kaarten zijn kosteloos en kunnen gereserveerd worden vanaf dinsdag 3 december om 10.00 uur. Wees er op tijd bij, want vol is helaas echt vol! Voor de middagvoorstelling (ook op 24 december) hoeven geen kaarten gereserveerd te worden, hier kunnen bezoekers gewoon binnen komen lopen.

Goed doel

De middagvoorstelling start om 16.30 uur (deuren open vanaf 16.00 uur) en de avond voorstelling om 20.30 uur (deuren open vanaf 20.00 uur). Na beide voorstellingen is er gelegenheid een drankje te drinken met elkaar en de spelers te spreken over de voorstelling. Na afloop van beide voorstellingen wordt er gecollecteerd voor een nog nader te bepalen goed doel en voor het niet-gesubsidieerde werk van de Binding, zoals bijvoorbeeld het BEAU (Bindings Eigen Activiteiten Unit) en de Kindervakantieweek.

Foto: Kerstspel in 2018 van De Binding.