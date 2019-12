Weer afval gedumpt: “Ze leren het nooit!”

Aalsmeer – Op de locatie waar de glas- en papiercontainers staan aan de Zwarteweg zijn opnieuw afgelopen weekend allerlei spulletjes gedumpt. Regelmatig gebeurt het dat hier oude stoelen, banken, kastjes en ander ‘afval’ neergegooid worden.

De gemeente heeft de plek al voorzien van extra borden waarop te lezen is dat hier geen goederen gestort mogen worden, maar dit lijkt tegen dovemansoren te zijn. Er is al geopperd om hier een camera op te zetten ter voorkoming, maar in deze zijn door de gemeente nog geen stappen ondernomen.

Na het weekend trof een bewoner uit de nabij gelegen Clusiusstraat opnieuw allerlei rommel aan bij de containerplek. Een keukenkastje, een stoel en onder andere een ijskast zijn, zo lijkt bijna wel, snel uit de auto gegooid om maar niet betrapt te worden.

“Wel geld voor een nieuwe keuken, milieubewust, ho maar! Ze leren het nooit”, aldus de geïrriteerde bewoner. Uiteraard is melding gedaan bij de gemeente en inmiddels zijn de goederen opgehaald door Meerlanden. Wel heel jammer dat dit gebeurt, overtollige en kapotte spullen kunnen gratis ingeleverd bij Meerlanden aan de Aarbergerweg in Rijsenhout.