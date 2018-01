Website voor actiedag Let’s Make Memories

Aalsmeer – De regionale actiedag Let’s Make Memories op 24 maart krijgt steeds meer vorm. Deze week is de speciale actiewebsite letsmakememories.nu gelanceerd. Op deze website kunnen teams zich aanmelden voor de spinningmarathon en kunnen andere acties worden doorgegeven. Ook is het voor bedrijven mogelijk om via de website een fiets te sponsoren. Dit alles voor het goede doel Stichting Living Memories, dat kosteloos audio- en videoportretten maakt van terminaal zieke kinderen.

Spinningmarathon

Om mee te kunnen doen met de 10 uur durende spinningmarathon in de Studio’s Aalsmeer, is geen ervaring nodig. Er wordt gewerkt met teams van drie tot vijf deelnemers. Daardoor kan bij vermoeidheid gewisseld worden. De marathon begint om 8.00 uur en duurt tot 18.00 uur of tot je niet meer kunt. Door sponsors te zoeken, halen de teams zoveel mogelijk geld op. Het team dat het meeste geld weet binnen te halen, krijgt een prijs uitgereikt door tv-persoonlijkheid Henny Huisman.

Eigen acties

Naast de spinningmarathon organiseren mensen overal in Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn, Ouder-Amstel en Amstelveen eigen acties. Zo is er in sporthal De Bloemhof in Aalsmeer een twee uur durende bootcamp. Verder wordt in Hoofddorp een sponsorloop gehouden en is er een plantjesmarkt op het schoolplein van basisschool Juliana van Stolberg.

Live verslag lokale omroepen

Tijdens de gezamenlijke marathonuitzending van de lokale omroepen MeerRadio (Haarlemmermeer), Radio Aalsmeer, Radio Tulipa (ziekenhuis Amstelland), RTV Amstelveen, RickFM (Uithoorn) en JammFM (Ouder- Amstel wordt aan alle acties uitgebreid aandacht besteed. Verslaggevers rijden door de regio om op locatie live verslag te doen van de verschillende acties. De radiouitzending is van 7.00 tot 19.00 uur. Kijk voor meer informatie over de actiedag en Stichting Living Memories op www.letsmakememories.nu en www.stichtinglivingmemories.nl.