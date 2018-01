Warme jassen voor RKDES maandagploeg

Kudelstaart – Iedere maandag (en vaak ook nog andere dagen) wordt er bij RKDES hard gewerkt door een vaste groep vrijwilligers. Zij zorgen met z’n allen ervoor dat het terrein, de kantine en de kleedkamers iedere week er weer tip top bij liggen. Van schoonmaken, ballen repareren, lijnen trekken of het onderhouden van het materiaal… deze mannen draaien hun hand er niet voor om.

Dit doen ze het hele jaar door, in weer en wind. Zonder de hulp van deze ploeg mannen kan een club als RKDES niet draaien dus een grote dikke duim voor dit team. Dankzij een financiële bijdrage van het Meerlandenfonds heeft RKDES ze in het zonnetje én in een warme jas kunnen zetten. Een echte klusjas die tegen een stootje kan, geschikt is voor elk weertype en natuurlijk in de clubkleuren van RKDES.

En zo hoopt RKDES nog heel veel jaren de hulp te krijgen van deze hardwerkende en gezellige maandagochtendploeg. Heren enorm bedankt!