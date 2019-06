Amazing Amateurs: Marlien Smit wint publieksprijs

Aalsmeer – Zaterdag 29 juni werd in De Oude Veiling de afsluiting van de ‘Ik Toon’ maand gehouden. De organisatie – in handen van het Cultuurpunt – zorgde voor een letterlijk en figuurlijk warm welkom. Het aanbod waaraan jong en oud op creative wijze plezier kon beleven was veelzijdig. Men kon luisteren naar de koren, zag toneel, een dansvoorstelling. Docenten en hun leerlingen lieten horen en zien hoe heerlijk het is om samen muziek te maken.

Er waren workshops, lezingen en in de bibliotheek konden kinderen heerlijk aan de slag en stonden er marktkraampjes met informatie over muziekinstrumenten. De Oude Veiling – nog geen jaar in vol bedrijf – toonde al eerder dit seizoen hoe belangrijk de renovatie is geweest en ook nu weer werd bewezen dat Aalsmeerders blij kunnen zijn met dit fraaie gebouw waar Cultuurpunt, Ons Tweede Thuis en de bibliotheek een goed onderkomen hebben gevonden.

Amazing Amateurs

De slotmanifestatie – mogelijk gemaakt door het Cultuurpunt, Bibliotheek Amstelland, Ons tweede Thuis, ESA, Gemeente Aalsmeer en de Rabobank regio Schiphol – werd afgesloten met het bekendmaken van de winnaars van Amazing Amateurs. Een maand lang was er in het Centrum in de etalages kunst te zien. Gedurende de maand juni viel in de Foyer van De Oude Veiling een overzichtstentoonstelling te bekijken van alle deelnemende kunstenaars. Deze expositie was een samenwerking met Cultuurpunt en KCA.

Voorzitter Wilbert Streng – een groot pleitbezorger van het samenwerken met andere culturele verenigingen – toonde zijn tevredenheid en gaf daarna het woord aan Heleen van Haaften, coördinator Beeldende Kunst. Met enig uitleg reikte zij de jury vak prijzen uit. “Deze kunstenaar heeft een prachtig kleurenpalet.” Daarmee verdiende Anja van Leeuwen (etalage Siphras Studio) de derde prijs. “Dit jaar ook borduurwerk zichtbaar.” Marijtje Ceelen-Noordam (etalage Total Copy) kreeg voor haar eigen ontwerp merklappen een tweede prijs. Veel bewondering was er voor de beelden (etalage Van Uffelen). Unaniem koos de jury voor het beeld van Mary van den Helder.

En toen was er nog één prijs te vergeven en dat was de Publieksprijs! Deze ging naar Marlien Smit (etalage Karin Eveleens). Zij maakte een foto van een paard dat gewassen wordt. “Een foto met veel actie en een prachtige scherpte”, aldus het juryrapport.

Janna van Zon