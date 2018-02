Wandelen met IVN langs Poeloever Amstelveen

Amstelland – Het landschap om ons heen verandert in een rap tempo. Naast het nut van villawijken, zwembaden en havens lijkt de noodzaak van een natuurlijke oever wat povertjes af te steken. Gelukkig is de Westelijke Poeloever in de loop van de eeuwen nagenoeg onveranderd gebleven.

Jac. P. Thijsse wandelde en voer er al rond aan het einde van de negentiende eeuw en schreef zijn rake observaties op in ‘Door het rietland’. De vrijwilligers van IVN Amstelveen willen u de schoonheid van dat oude, verstilde landschap graag meegeven en nodigen u uit om daar zondag 11 februari een wandeling te maken.

Verzamelen is om 10.00 uur ter hoogte van de Urbanuskerk aan de Noorddammerlaan 126 te Bovenkerk. De gidsen staan daar klaar om u mee te nemen naar dit prachtige stukje Amstelveen. Als u met de auto komt, kunt u hem aan de overkant achter café Silversant parkeren.

De wandeling duurt circa 1,5 uur, in afstand niet lang, maar het pad langs de Poel is wel zanderig en hobbelig en dus misschien niet zo geschikt voor mensen die slecht ter been zijn.

Deelname is kosteloos en vooraf opgeven is niet nodig. Mocht u toch nog meer willen weten, bel of sms dan: 06-25083910. Meer informatie is te vinden op www.ivn.nl/afdeling/amstelveen.