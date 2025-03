Walraven benoemt nieuwe CEO

Mijdrecht – Walraven, een wereldwijde partner in slimme installatiesystemen, verwelkomt Ditmar Koster als de nieuwe Chief Executive Officer (CEO). Hij is afgelopen 17 februari in dienst getreden. Walraven bevindt zich in een cruciale fase om een sterke en duurzame toekomst te waarborgen. Belangrijke prioriteiten zijn het realiseren van strategische doelstellingen, het uitbouwen van de bedrijfscultuur van het familiebedrijf, het versterken van het Executive Team en het uitvoeren van een langetermijnstrategie.

Koster brengt uitgebreide internationale ervaring mee in het leiden van verandering en het opbouwen van prestatiegedreven teams binnen zowel familiebedrijven als beursgenoteerde bedrijven. Hij is een no-nonsense en mensgerichte leider, en zijn leiderschap zal essentieel zijn om het bedrijf door deze uitdagende ontwikkelingsfase te begeleiden.

“Ik ben vereerd om Walraven in deze belangrijke periode te mogen leiden. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met het getalenteerde team bij Walraven om voort te bouwen op de sterke basis van het bedrijf en onze vooruitgang te versnellen in het behalen van onze strategische doelstellingen. Samen blijven we slagvaardig innoveren om geïntegreerde oplossingen aan onze klanten te leveren.”

“We zijn blij om Ditmar Koster te verwelkomen in de Walraven-familie”, zegt Pelle van Walraven, Co-CEO, lid van het Executive Team en vierde generatie leider van dit familiebedrijf. “Zijn expertise en vooruitstrevende visie zullen ons ondersteunen in onze ambitie om de voorkeurspartner te worden voor geïntegreerde oplossingen in de wereldwijde installatiemarkt.” In zijn nieuwe rol zal Pelle zich richten op de verdere ontwikkeling van duurzame strategische innovaties en waardevolle slimme oplossingen voor nieuwe en bestaande klanten.

“We vertrouwen erop dat Ditmars’ ervaring zal bijdragen aan het versterken van ons bedrijf en het realiseren van onze strategische doelstellingen,” voegt Frank Nijdam, voormalig Co-CEO en lid van het Executive Team, toe. Frank zal de rol van CCO (Chief Commercial Officer) op zich nemen om duurzame omzetgroei te realiseren.

Ronald Lotgerink, voorzitter van de Raad van Commissarissen, is zeer tevreden met de komst en benoeming van Ditmar en zegt: “Met zijn bewezen staat van dienst zijn we ervan overtuigd dat Ditmar de juiste leider is om Walraven door deze transformatiefase te sturen en duurzame groei te stimuleren in de komende jaren.”

Op de foto: Ditmar Koster. Foto: aangeleverd.