Waarderingsprijs voor Piet Kooijman van FC Abcoude

Abcoude – Piet Kooijman uit Abcoude heeft maandag 2 oktober de waarderingsprijs van gemeente De Ronde Venen ontvangen. Hij kreeg de prijs voor zijn jarenlange inzet voor het beheer en onderhoud van de sportvelden van FC Abcoude. Kooijman ontving de prijs uit handen van burgemeester Maarten Divendal. De burgemeester verraste hem met de prijs op dag dat hij na 35 jaar stopt met zijn inzet voor onderhoud en beheer van de velden.

Piet Kooijman is al sinds de oprichting in 1973 actief als vrijwilliger bij FC Abcoude. Hij was onder andere 17 jaar voorzitter van de vereniging en spande zich in die functie al op vele manieren in om te zorgen voor goed beheerde en onderhouden velden. Zo zorgde hij er onder andere voor dat FC Abcoude een van de eerste clubs in Nederland werd met een kunstgrasveld. Ook regelde hij dat de velden werden onderhouden door groenbedrijven die tevens het groen onderhouden van het nabijgelegen golfcomplex. Na de herindeling in 2011 kwam de aansturing van de groenbedrijven in handen van de gemeente, maar bleef Kooijman altijd beschikbaar voor ondersteuning of om bij te springen in geval van ziekte.

Onderhoudswerkzaamheden

Naast het professioneel onderhoud van de velden, is Piet Kooijman de initiator van een groep vrijwilligers die onderhoudswerkzaamheden uitvoert bij FC Abcoude. Zij komen wekelijks op maandagmorgen bijeen om werkzaamheden te bespreken en natuurlijk de prestaties van het weekend door te nemen. Kooijman zorgt er al 35 jaar voor dat het onderhoud goed wordt uitgevoerd en hij is dan ook veel op de club te vinden.

Waarderingsprijs

Piet Kooijman (81) is naast zijn vrijwilligerswerk ook jarenlang actief geweest in de lokale politiek. Eerst in de gemeenteraad van Abcoude en na de herindeling tot 2014 in de raad van De Ronde Venen. Hij heeft aangegeven met zijn werkzaamheden bij FC Abcoude te willen stoppen. Maandag 2 oktober was de laatste keer dat hij aanschoof bij het onderhoudsteam en werd hij verrast met de waarderingsprijs van gemeente De Ronde Venen. Eerder werd de prijs onder andere uitgereikt aan wielrenner Lorena Wiebes, handbiker Tim de Vries en Jos Kooijman (Senior Sport Actief De Ronde Venen).

Fotobijschrift:

Piet Kooijman (rechts) ontving de waarderingsprijs maandag uit handen van burgemeester Divendal