Waardering van CDA voor Help ons helpen

Uithoorn – Vrijdagochtend 16 januari bezochten CDA-kandidaten André Jansen, Willem Körnmann, Sander Bauer en Conny Vos de vrijwilligers van de stichting Help ons helpen 0297 om hen een hart onder de riem te steken. Ze lieten zich informeren en luisterden naar de verhalen en behoeften, voordat ze stroopwafels overhandigden aan de vrijwilligers die elke week weer hun mouwen opstropen.

De organisatie die in 2011 bij Patricia Gerrits in de tuin begon, heeft sinds vier jaar een mooie locatie op het industrieterrein waar zo’n vijftien vrijwilligers voedsel en producten uitdelen aan mensen die daar behoefte aan hebben. Er zijn 35 huishoudens afhankelijk van Help ons helpen 0297, die niet in aanmerking komen voor de Voedselbank, maar wel te maken hebben met armoede. Het voedsel voor de tassen wordt gedoneerd. Zo ontvangt de stichting vers brood van een bakker uit Amsterdam. “Voorheen kochten we weleens verse groenten of vlees, zodat de mensen een gezonde maaltijd kunnen maken, maar we hebben daar nu geen middelen voor.” Met subsidie zou de organisatie mensen die tussen wal en schip vallen nog beter kunnen helpen.

Er wordt niet alleen voedsel uitgedeeld, maar de locatie is ook een Menstruatie Uitgifte Punt. “Niet alleen voor moeders, maar ook jonge meisjes hebben dat nodig en de producten zijn erg duur”, legt Karin Oudman uit. André gaat daarop in: “Het CDA pleit voor openbare toiletten en wil dat graag combineren met gratis beschikbare dameshygiëne producten.”

Armoede blijft

Karin vertelt de geïnteresseerde CDA-ers dat ze graag activiteiten wil organiseren voor kinderen. “Toen het nog bij Patries in de tuin was, konden de kinderen daar spelen, maar dat kan hier niet meer.” Als beheerder van kinderboerderij De Olievaar nodigt Willem hen uit om een bezoekje te brengen om die wens te kunnen inwilligen.

“Is er een stip aan de horizon dat jullie niet meer nodig zijn?”, informeert André. Vrijwilliger Petra Commandeur verwacht dat armoede altijd zal blijven. “Als mensen de lunchbox van hun kind niet kunnen vullen, noem ik dat echt armoede.” Het aantal mensen dat een beroep doet op de vrijwilligersorganisatie groeit. Sinds december zijn er vijf gezinnen bij gekomen.

Het CDA Uithoorn/De Kwakel wilde met haar bezoek het belang van vrijwilligerswerk onderstrepen en betrokkenheid tonen bij het belangrijke werk dat Help ons helpen 0297 doet.

Foto: aangeleverd.